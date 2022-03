Weil er sich nicht an das Annäherungsverbot zu seiner Partnerin gehalten hat, ist ein Mann am Sonntagabend in Tiefenthal verhaftet worden. In einer Polizeimeldung heißt es, dass der Mann vor der Wohnung seiner Lebensgefährtin auftauchte, obwohl er sich der aufgrund des Gewaltschutzgesetzes nicht nähern durfte. Da er sich weigerte, zu gehen, sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Laut Polizei wehrte er sich jedoch, weshalb ein Elektroschocker, ein Taser, zum Einsatz kam. Anschließend wurde der Mann in eine Zelle verfrachtet. Während der Aktion soll er die Beamten zudem beleidigt haben.