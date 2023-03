Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Sanierung öffentlicher Gebäude wird dort installierte Kunst am Bau oft mit abgerissen. Auch bei der Instandsetzung der Sanitärräume in der Hettenleidelheimer Grundschule war das so. Doch die Verbandsgemeinde Leiningerland hat in dem Fall für Ersatz gesorgt.

Jürgen Heckmann, Rektor der Luitpoldschule in Hettenleidelheim, ist ein angenehmes Lern- und Arbeitsumfeld wichtig. Als das altehrwürdige Schulhaus für die Ganztagsbetreuung umgestaltet