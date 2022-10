Er war eine Attraktion beim ersten Tag der Vereine Anfang Juli: Die Ortsgruppe des Sozialverbands VdK Deutschland richtete einen Luftballonwettbewerb aus. An diesem Tag stiegen aus Eisenberg 137 Luftballons mit Absenderkarte in die Luft. Offenbar herrschte an diesem Tag eine Nord-Ost-Windströmung, denn alle zurück gesendeten Karten kamen aus Nordosten. Nun wurden die drei Sieger gekürt. Der Luftballon von Daniel Kunz (Göllheim) wurde im fränkischen Untermaßfeld gefunden, 267 Kilometer von Eisenberg entfernt. Thiago Giel-Rauschkolb (Eisenberg) freute sich über Post aus dem 140 Kilometer entfernten Freigericht (Hessen). Den dritten Platz belegte Lia Hibinger (Eisenberg), deren Luftballon im 118 Kilometer entfernten Hanau (Hessen) gefunden wurde. VdK-Ortsverbandsvorsitzender Georg Grünewald und sein Stellvertreter Olaf Höppner übergaben den Kindern Wertgutscheine, die auch direkt im Spielwarengeschäft in der Fußgängerzone eingelöst wurden. Unser Foto zeigt die Sieger Daniel Kunz (Mitte), Lia Hibinger und Thiago Giel-Rauschkolb, dahinter Ortsverband-Vorsitzender Georg Grünewald (rechts) und Olaf Höppner.