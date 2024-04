Von diesem Geld werden, zum Beispiel, Burgmauern stabilisiert und Kuschel-Tops für Wöchnerinnen angeschafft: Der Grünstadter Lions-Club hat den Erlös aus dem Verkauf seines Benefiz-Adventskalenders verteilt und dem Hauptpreis-Gewinner pures Gold überreicht.

18.000 Euro und ein Goldbarren: Diese Schätze haben jetzt den Besitzer gewechselt. Der Lions-Club Grünstadt übergab in den Räumen seines Hauptsponsors, der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz, den Hauptgewinn der 19. Adventskalenderaktion sowie fünf größere Zuwendungen für den guten Zweck. Es profitierten Institutionen im sozialen und kulturellen Bereich.

Ein Drittel des zu vergebenden Geldes nahm Richard Danner, der Chef des Kleinsägmühlerhofs der Lebenshilfe Bad Dürkheim in Altleiningen, entgegen. Dort wird ein Haus errichtet, das unter anderem eine größere Bäckerei und Molkerei sowie einen attraktiveren Hofladen umfasst. „Ohne Spenden könnten wir nicht in Neu- und Umbauten investieren“, erläuterte er und betonte, dass die örtliche Lions-Gruppe seinen integrativen Betrieb schon öfter bedacht hat.

Kultur-Vereine und Wöchnerinnen

5000 Euro gingen an den Förderverein Burg Stauf, wo einiges getan werden muss, um die Mauern der Ruine zu erhalten. „Jeder Cent zählt“, sagte der Vorsitzende Claus Schöneich. Thomas Hauck, der dem Verein Römischer Vicus Eisenberg vorsteht, nahm 3000 Euro entgegen und erläuterte: „Das ist für einen Rennofen, in dem früher aus Eisenerz mit Holzkohle Eisen gewonnen wurde. Dazu sollen ein Schnittmodell und eine Infotafel gestellt werden.“

Über 2500 Euro kann man sich in der gynäkologischen Abteilung des Kreiskrankenhauses Grünstadt freuen. Hebamme Ute Vanhöf sagte, dass davon Bonding-Tops gekauft werden. Das sind Oberteile, in denen die Wöchnerinnen ihre Babys direkt nach der Geburt auf ihren nackten Bauch legen können. Das fördere die Bindung zwischen Mutter und Kind.

Dackenheimer erhält Goldbarren

Wer in seiner letzten Lebensphase noch an einen besonderen Ort gebracht werden möchte, kann den ASB-Wünschewagen Rheinland-Pfalz dafür buchen. Der Projektkoordinatorin Christina Kunde überreichte Detlev Wessel, Leiter des Lions-Adventskalender-Arbeitskreises, eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1500 Euro.

Der Hauptgewinn unter den mehr als 500 Preisen, die hinter den 24 Türchen des Kalenders warten, ging diesmal nach Dackenheim zu Joachim Zeier: Vom VVR-Regionaldirektor Ronni Mayer bekam er einen kleinen Goldbarren im Wert von 750 Euro.