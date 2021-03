Ein Goldbarren statt eines Verwöhnaufenthalts in einem Romantikhotel: Dieses Jahr ist alles anders – auch der Hauptpreis der Adventskalenderaktion, mit dem der Lions Club Grünstadt schon zum 16. Mal einen fünfstelligen Spendenbetrag für den guten Zweck generieren konnte. „Es ergibt keinen Sinn, einen Gutschein zu erhalten, den man auf lange Sicht nicht einlösen kann“, meinte Arnd Reinefeld vom Serviceclub. Am Donnerstag nahm Heiko Schmitt-Sattler daher ein rund 20 Gramm schweres Edelmetallstück vor dem Eingang der Grünstadter Filiale der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz entgegen. Gewinnerin der Aktion ist seine 20-jährige Tochter Carina, die persönlich nicht kommen konnte. Was die junge Frau mit den 978,90 Euro anfangen will, die der Barren zum Zeitpunkt der Übergabe wert war, weiß der Ramser nicht. „Wir haben das noch mit einem Kinogutschein aufgerundet auf 1000 Euro“, sagte Ronni Mayer, Regionalmanager des Kreditinstituts, das Hauptsponsor der Lions-Aktion ist. Insgesamt spendieren jährlich 150 Unternehmen die Preise, die hinter den Kalendertürchen versteckt sind. Knapp 80 sind bislang nicht abgeholt worden. Im Bild die coronakonforme Übergabe des Hauptpreises (von links): Heiko Schmitt-Sattler (Vater der Gewinnerin), Ronni Mayer (Regionalmanager der VVR Bank Kur- und Rheinpfalz) und Arnd Reinefeld (Lions Club Grünstadt).