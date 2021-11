LEININGERLAND. Bei den Volkshochschulen in der Verbandsgemeinde Leiningerland gibt es personelle Veränderungen. Mitten in einer gerade auch für diese Einrichtungen herausfordernden Zeit sind gestern zwei ehrenamtliche Leiterinnen verabschiedet und eine willkommen geheißen worden. Es gingen Irmi Schabacker, die elf Jahre lang für das Programm der VHS Hettenleidelheim verantwortlich zeichnete, und Steffi Butz, die nach zwei Jahren an der Spitze der VHS Kirchheim-Bissersheim-Dirmstein stand. Der Leiter der Kreisvolkshochschule, Dirk Michel, bedankte sich für das Engagement der beiden und ihre innovativen Ideen. Trotz der widrigen Umstände während der Pandemie hätten sie ein bürgernahes Programm auf die Beine gestellt, auch wenn vieles nicht stattfinden konnte. Von den für 2021 geplanten 900 Kursen seien 80 Prozent ausgefallen, der Rest online gelaufen. Als Butz’ Nachfolgerin begrüßten Michel und der zuständige VG-Beigeordnete, Carsten Brauer (CDU), Doris Porwitzki. „Ich denke, mit Ihnen haben wir eine kompetente Person gefunden“, meinte der KVHS-Leiter, im Bild links, dann nach rechts: Steffi Butz, Doris Porwitzki, Irmi Schabacker und Carsten Brauer.