Bei einer kurzweiligen Feier in der ansprechend dekorierten Hettenleidelheimer Festhalle „Gut Heil“ haben am Donnerstag 96 junge Menschen des Leininger-Gymnasiums aus Grünstadt ihre Abiturzeugnisse erhalten. 20 von ihnen wurden für herausragende Leistungen geehrt. Aber es wurde auch sehr deutlich Kritik geübt.

Was hat die Ruhmesmeile in Los Angeles mit dem Abitur am Leininger-Gymnasium (LG) in Grünstadt zu tun? Das hat sich Schulleiterin Kerstin Hanisch gefragt, als sie das diesjährige Abi-Motto