Mit dem Generationenplatz am alten Bahnhof in Altleiningen geht es voran: Für knapp 41.000 Euro sind am Dienstag die Landschaftsbauarbeiten vergeben worden. In Kürze wird eine Gruppe aus fünf Bevollmächtigten auch den Auftrag für die Spielgeräte erteilen. Letzteres sollte nach einer Empfehlung der Verbandsgemeinde Leiningerland nicht mehr als 10.000 Euro kosten.

Den Landschaftsbau wird nach einem einstimmigen Votum auf einer gemeinsamen Sitzung des Bau-, Energie- und Umweltausschusses sowie des Haupt- und Finanzausschusses die Jürgen & Thomas Offenloch KG aus Mannheim übernehmen. Das Unternehmen erhielt als günstigster Bieter den Zuschlag. Die Ermächtigung dazu hatten die Gremien im Vorfeld vom Gemeinderat bekommen. Mit einer Bruttosumme von 40.904 Euro liegt die Offerte der Firma deutlich unter der Kostenschätzung der Verwaltung, die 56.924 Euro kalkuliert hatte. Dennoch werde man versuchen, noch etwas einzusparen, sagte Bürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt) auf RHEINPFALZ-Anfrage. „Wir haben den Auftrag vorbehaltlich der Änderung einiger Positionen vergeben. Beispielsweise möchten wir die alte Toranlage neu beplanken und dann wiederverwenden“, so der Ortschef.

Schneider hat gemeinsam mit seinen drei Beigeordneten, Stefan Rüdiger (FWG), Frank Dennhardt (WG Dennhardt) und Martin Lautensack (FWG), sowie dem Ratsmitglied Robert Hatzenbühler (FWG), einem Zimmermann, die Vollmacht erhalten, die Spielgeräte zu vergeben. „Uns liegen vier Angebote vor: für 3944, für 8424, für 10.737 und für 27.119 Euro“, berichtete der Bürgermeister. Der zuletzt genannte Betrag übersteige den von der Verwaltung empfohlenen Kostenrahmen bei Weitem, für die Offerte zu 10.737 Euro ließen sich eventuell Argumente finden. „Man kann die Angebote nicht wirklich miteinander vergleichen“, erläuterte Schneider. Die Geräte seien vollkommen unterschiedlich – vom Aufbau und vom Material her. Vor einer Entscheidung wolle man sich noch mit dem Planungsbüro abstimmen.