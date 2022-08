Mit dem SV Rülzheim und dem VfR Grünstadt treffen am Mittwoch (19 Uhr, Peter-Becht-Stadion Rülzheim) zum vierten Spieltag der Fußball-Landesliga Ost zwei Teams aufeinander, die in dieser Saison noch sieglos sind.

Rülzheim hat wenigstens ein Pünktchen auf seinem Konto (1:1 am zweiten Spieltag zuhause gegen FSV Offenbach). Grünstadt ist dagegen noch ohne Zähler. Beide Teams kennen sicherlich andere Zeiten. Die Südpfälzer, seit Juli dieses Jahres von Trainer Sahin Pita gecoacht, spielten in der letzten Saison in der Verbandsliga, zählten als Absteiger zu den favorisierten Teams dieser Landesliga-Saison. Ähnlich Grünstadt, das in der abgelaufenen Runde bekanntlich knapp den Aufstieg in die Eliteliga verfehlte.

„Die Blockade bei meinem Team sitzt im Kopf“

Wegen ihrer bekannten Heimstärke dürfte die Favoritenrolle auf Seiten der Platzherren liegen. Rülzheim unterlag zum Saisonauftakt unglücklich bei RWO Alzey mit 0:1, die 0:3-Niederlage des dritten Spieltages beim VfR Wormatia Worms II fiel klarer aus. Das Team von VfR-Coach Christian Rutz musste dagegen drei Niederlagen hinnehmen. „Die Blockade bei meinem Team sitzt eindeutig im Kopf“, lautet seine Analyse. „Obwohl noch 29 Begegnungen auszutragen sind, befinden wir uns bei einer Niederlage früh im Kampf um den Klassenerhalt. Da gibt es keine Alibis und Ausreden, wir müssen diese Wende selbst erzwingen, unbedingt die individuellen Fehler abstellen und jeder muss kämpfen, beißen, letzten Einsatz zeigen und Gras fressen.“

Rutz will auf einigen Positionen seine Formation gegen Rülzheim verändern und umstellen. Der Trainer: „In Offenbach beim 1:2 haben wir bis kurz vor dem Strafraum sehr gut und diszipliniert gespielt, allerdings spielten wir dann keine klaren Chancen heraus, auch kein finaler Pass kam an.“ Rülzheims Chefcoach Pita erwartet ein Spiel auf Augenhöhe.