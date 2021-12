Für den Brandfall sind in den Kommunen in Rheinland-Pfalz bestimmte Mengen an Löschwasser vorzuhalten. Das Wasser wird zunächst aus den Leitungen der Versorgungsunternehmen entnommen. Dabei muss eine Mindestmenge an Trinkwasser verbleiben und der Druck darf nicht unter 1,5 bar fallen. Die Verhältnisse im Bereich der Verbandsgemeinde Leiningerland sind vom Stuttgarter Büro RBS Wave untersucht worden. Aufgrund der Prüfergebnisse wurden zunächst in Carlsberg zwei Löschwassertanks mit jeweils 100 Kubikmetern Fassungsvermögen errichtet. Jetzt sollen zwei ebensolche Behälter für Battenberg folgen. Vorgesehen ist, sie in den Bereichen Panoramastraße/Waldstraße und Falltorstraße/Hauptstraße zu installieren. Gesamtkosten: rund 240.000 Euro. Um den Brandschutz in dem Burgdorf zu sichern, ist Eile geboten. Denn die Kreisstraße, welche die einzige Zufahrt nach Battenberg darstellt, wird ab Mai 2022 saniert und dafür monatelang voll gesperrt. Einstimmig hat der Verbandsgemeinderat die Verwaltung ermächtigt, im Sinne einer zügigen Umsetzung die Bauleistungen an eine geeignete Fachfirma zu vergeben.