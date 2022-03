Ein gemischtes Wochenende liegt hinten der Keglervereinigung Grünstadt. Die Aktiven konnten einen grandiosen Sieg feiern, einen überraschenden Gewinn einstreichen und mussten eine herbe Niederlage hinnehmen.

Im Saisonendspurt ist das Spitzenteam der Damen (Zweite Bundesliga Nord in der DCU) unter die Räder gekommen. Die Pfälzerinnen haben sich nur in der ersten Hälfte der Auswärtspartie gegen Fortuna Kelsterbach behaupten können. Das Starttrio aus Lea Buch, die mit 460 Holz das beste Ergebnis der Grünstadterinnen erreichte, Kerstin Geist und Ronja Hering erkämpfte sich ein Plus von 16 Kegeln. Dieses kleine Polster reichte jedoch nicht, um auf den schwierigen Plattenbahnen einen Sieg einzufahren. Die Gastgeberinnen holten kräftig auf – allein Ekaterini Adams warf grandiose 475 Holz – und schickten die KVG-Frauen mit mehr als 100 Kegeln Rückstand nach Hause. 2621:2507 Holz stand am Ende auf der Anzeigetafel für die Hessinnen. Diese dritte Niederlage in der bisherigen Saison gefährdet noch nicht die Spitzenposition der KVG in der Tabelle: Dort stehen die Grünstadterinnen jetzt mit 16:6 Zählern und großem Abstand zum Zweiten, dem SKC Monsheim.

Gegner regelrecht überrannt

Dagegen überrannte die erste KVG-Herrenmannschaft ihren Gegner regelrecht. In der Verbandsliga B des Landesfachverbands Rheinland-Pfalz/Nordbaden Sektion Classic mit 120 Wurf legten sie am Samstag bei der DJK Eppstein einen Bahnrekord hin. „Gleich zu Beginn gelang es Timo Fingerle und Roland Walther, zwei Punkte und einen Vorsprung von 33 Kegeln herauszuspielen“, berichtet Pressesprecher Sebastian Buch. Das Mittelpaar aus Thomas Hartig, der mit 604 Holz das Tagesbestergebnis für sich verbuchte, und Tim Drnasin (591 Kegel) ließen dem Gegner keine Chance. „Sie entschieden die Partie schon sehr früh“, so Buch. Letztendlich machten Fabian Buch und Christian von Krog mit ebenfalls sehr guten Leistungen den Sack zu. Bei 3514:3219 Holz ergatterten die Grünstadter alle acht Mannschaftspunkte, und die Eppsteiner gingen leer aus.

Mal richtig Glück hatten die KVG-II-Herren, Schlusslicht in der DCU-Landesliga I: Da die Akteure des ESV Pirmasens zum Spiel nicht antraten, konnten sie einfach ihren ersten „Sieg“ in dieser Saison feiern. „Ohne Druck erkegelten sie 4928 Holz“, blickte Buch auf ein ungewöhnliches Match. Die KVG I in der DCU-Landesliga I und die Reserve der Frauen in der Gemischten Klasse hatten spielfrei.