Das Kreiskrankenhaus (KKH) Grünstadt ist mit einem Profil beim Kurznachrichtendienst Twitter vertreten. Und verfasst dort unter dem Nutzernamen „Dr. Oet-Care“ (care, englisch für „Pflege“, Anm. d. Red) fleißig Beiträge. 2780 Tweets – so heißen Nachrichten auf Twitter – hat das KKH seit Gründung des Profils im März 2021 veröffentlicht. Da kann nicht einmal eine der größten Universitätskliniken Europas mithalten: Die Charité in Berlin kommt seit Kanal-Gründung im August 2018 „nur“ auf 2518 Tweets. Chapeau, KKH Grünstadt!Rund 2600 Twitter-Nutzer haben den Kanal abonniert. Im Vergleich: Der Kanal der BG Klinik Ludwigshafen, seit 2016 aktiv, hat 331 Abonnenten, dem Westpfalz Klinikum, seit Januar 2020 auf Twitter, folgen 240 Nutzer. Und die Uniklinik Heidelberg hat für ihre rund 5000 Abonnenten mehr als zwölfeinhalb Jahre gebraucht.

Die meisten der Beiträge des Kanals lassen sich am ehesten in die Kategorie „Unterhaltung“ packen. Darunter etwa ein an Proktologen – Mediziner, die sich mit Enddarmgegend befassen – gerichteter Seitenhieb. Zu sehen ist eine Lederhosengruppe, die sich gegenseitig den Allerwertesten versohlt. Andere Male werden mal mehr, mal weniger gute Wortwitze oder Kommentare zum 1. FC Kaiserslautern zum Besten gegeben. Derartige Beiträge dienen mutmaßlich der Reichweitensteigerung und der Vernetzung mit anderen Nutzern auf Twitter.

Soziale Medien bei Jüngeren wichtig

Denn so kann das Informative und Wichtige zum Krankenhaus, das in regelmäßigen Abständen veröffentlicht wird, besser an den Mann oder an die Frau gebracht werden. In die Kategorie fallen etwa ein Rundgang durchs Krankenhaus, ein Info-Beitrag zum Weltalzheimertag im September und die Präsentation der neuen Auszubildenden in der Pflege. Vor allem bei der jüngeren Generation ist die Kommunikation über die Sozialen Netze, wie eben Twitter oder Instagram, sehr wichtig.

Den Abonnenten scheint’s zu gefallen. Die Rückmeldungen auf die Beiträge sind überwiegend positiv. Nur eine Frage bleibt offen: In welchem Zusammenhang steht der Profilname mit dem Lebensmittelhersteller „Dr. Oetker“? Auf „Dr. Oet-Care“ sind jedenfalls viele Tiefkühlpizzen des Bielefelder Unternehmens zu finden.