Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall am Dienstagmittag in Grünstadt leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren gegen 13 Uhr vier Autos auf der Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim unterwegs.

Die ersten drei Fahrzeuge hielten wegen eines Rückstaus vor dem Kreisverkehr an. Ein nachfolgender Autofahrer bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das letzte wartende Fahrzeug auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei weitere Autos ineinandergeschoben.

Die Insassen des auffahrenden Fahrzeugs sowie zweier weiterer beteiligter Autos erlitten leichte Verletzungen. Zwei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 20.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die Kirchheimer Straße zwischen der Industriestraße und dem Kreisverkehr zeitweise voll gesperrt.