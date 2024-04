Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland hat am frühen Montagmorgen einen Kellerbrand in Hettenleidelheim gelöscht. Wie der VG-Wehrleiter Markus Ittel mitteilt, war der Brand gegen 5.30 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Die drei Bewohner hatten starke Rauchentwicklung in den Wohnräumen bemerkt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer habe jedoch nicht auf die Wohnräume übergegriffen, sagt Ittel weiter. Wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung alarmierten die Einsatzkräfte zusätzlich drei Rettungswagen. Als Ursache für den Brand vermutet die Feuerwehr einen technischen Defekt an einer Kühl- und Gefrierkombination. Die Löscharbeiten und die anschließende Entlüftung der Wohnräume dauerten bis 7.30 Uhr an. Zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Insgesamt waren 27 Wehrleute, vor allem aus Hettenleidelheim-Wattenheim und Tiefenthal, im Einsatz.