Weil es mit Keimen belastet war, wird das Trinkwasser in Grünstadt und Teilen der Verbandsgemeinde Leiningerland seit Montag gechlort. Doch bei vielen Menschen ist die Chemikalie zunächst noch nicht angekommen.

Nach Einschätzung der Stadtwerke wird sich der Chlorgeruch an vielen Wasserhähnen erst in den nächsten Tagen bemerkbar machen. Denn so lange dauert es, bis das seit Montag mit der Chemikalie behandelte Wasser sich durchs ganze Netz verteilt hat und bei den Endverbrauchern ankommt. Um den Prozess zu beschleunigen, werden einem Sprecher zufolge zum Teil Hydranten geöffnet.

Woher die Keime stammen, haben die Stadtwerke noch nicht herausgefunden. Sie vermuten die Quelle im Wasserwerk, haben daher an verschiedenen technischen Komponenten Proben genommen. Doch bis die im Labor aussagekräftige Ergebnisse liefern, dauert es fast einen Tag. Das gechlorte Wasser gilt weiterhin als trinkbar. Auch die Keim-Belastung war den Angaben zufolge wenig bedrohlich: Die allermeisten Menschen würden so eine schwache Erreger-Attacken folgenlos verkraften.

