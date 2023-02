In Altleiningen werden ab nächstem Montag die Kanäle saniert. Die Arbeiten werden sich laut Verbandsgemeinde Leiningerland bis in den Oktober ziehen. Es kann währenddessen immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen und das Vorhaben kann auch für die angeschlossenen Gebäude Folgen haben. Erledigt wird alles „in geschlossener Bauweise“. Das bedeutet, dass die Kanäle unterirdisch repariert und saniert werden. Als Zugang dienen die vorhandenen Schächte, die je nach Sanierungsverfahren mehrmals mit unterschiedlichstem Arbeitsgerät angefahren werden. Betroffene Anwohner werden der Verwaltung zufolge per Wurfzettel vorab informiert. Vereinzelt kann es wegen der Arbeiten passieren, dass sich Abwasser bis zu den Hausanschlüssen staut. Allerdings sind die Eigentümer laut Satzung dazu verpflichtet, sich und ihre Häuser davor zu schützen. Die Verbandsgemeinde versichert: „Eine funktionierende und den Regeln der Technik entsprechende Rückstausicherung verhindert einen Rückstau beziehungsweise Wassereintritt in ein Gebäude.“