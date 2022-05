Grünstadt. Die in die Jahre gekommene Grünstadter Geschäftsstelle des Jobcenters Deutsche Weinstraße hinter dem Amtsgericht zieht Ende Mai von der Karl-Walter-Straße ins Industriegebiet. Während des Umzugs ist das Arbeitsamt zwei Tage geschlossen und an zwei Tagen gibt es nur einen Notdienst.

Wie das Jobcenter auf seiner Webseite verkündet, ist die Geschäftsstelle am Dienstag, 24. Mai, und Mittwoch, 25. Mai, zu. Ab Freitag, 27. Mai, sind Arbeitssuchende dann in der Dieselstraße 8 an der richtigen Adresse. An den ersten beiden Arbeitstagen (30. und 31. Mai) sind die Vermittler demnach nur eingeschränkt für Notfälle erreichbar.

Das Jobcenter weist zudem darauf hin, dass es ab Juni für die Sozialleistungen für Flüchtlige aus der Ukraine zuständig ist und nicht mehr, wie bisher, die Kommunen. Dann will die Agentur für Arbeit eigenen Angaben zufolge auch eine bessere Übersicht darüber bekommen, wie viele der aktuellen Kriegsflüchtlinge hier nach einer Arbeit suchen. Arbeitslosengeld II können Flüchtlinge dann dort beantragen. Anträge gibt es zum Herunterladen unter www.jobcenter-deutsche-weinstraße.de