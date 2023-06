Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erst gab er in München den „Protz-Konsul“, dann landete Josef Müller als Millionenbetrüger hinter Gittern. Wie er dort zu Gott fand, will der 67-Jährige am Mittwoch in Grünstadt erzählen. Christoph Hämmelmann hat ihn vorab gefragt, wie er sich mit Mördern vertragen hat. Und ob seine Bekehrung so spektakulär verlief wie in Bibel-Geschichten.

Herr Müller, Sie haben gut fünf Jahre im Gefängnis gesessen. So viel auf einmal zu kriegen, ist in Deutschland ja gar nicht so einfach. Was hatten Sie denn verbrochen?

Ich