Er engagiert sich ehrenamtlich für Menschen mit Migrationshintergrund, die Hilfe brauchen, begleitet sie zum Arzt, zum Job-Center oder ins Krankenhaus. Weil er bei großen und kleinen Problemen Hilfestellung gibt, wird Karlheinz Christ aus Mühlheim von vielen „Baba“ genannt.

Seit neun Jahren arbeitet Christ nicht mehr bei KSB in Frankenthal, wo er sein halbes Leben in der Produktion tätig war. Stellte sich die Frage, was tun mit so viel Freizeit? „Nachdem