Deutlich zugenommen hat im Jahr 2022 die Anzahl der Eheschließungen in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Das hat eine Auswertung des Standesamts ergeben. 167 Paare haben sich demnach das Ja-Wort gegeben. Zum Vergleich: 2021 hatte es in der Verbandsgemeinde Leiningerland 139 Eheschließungen gegeben, 2020 waren es 143 gewesen. Geschlossen werden können Ehen in vier Gemeinden: Angeboten werden standesamtliche Trauungen in Dirmstein im Sturmfeder’schen Schloss, in der Dorfmühle in Großkarlbach sowie in den Verwaltungsgebäuden in Hettenleidelheim und Grünstadt. Zeitlicher Schwerpunkt im Hochzeitsgeschehen war der September, in dem 28 Trauungen vorgenommen worden sind. Am beliebtesten als Ort für Trauungen ist die Dorfmühle in Großkarlbach, wo 2022 im Jahresverlauf 71 Eheschließungen stattfanden. Außer in Dirmstein ist im vergangenen Jahr die Anzahl der Trauungen an allen Standorten deutlich gestiegen, beispielsweise von vier im Jahr 2021 auf 14 im Jahr 2022 alleine in Hettenleidelheim. Die Verbandsgemeinde versichert: Trauzeremonien und Trauzimmer werden „stets sehr ansprechend“ gestaltet.