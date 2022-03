Der damalige Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hat den Eckbach-Mühlenwanderweg im Oktober 1997 offiziell eingeweiht. Das 25. Jubiläum wird am 19. Juni gefeiert. Bei der Veranstaltung sollen die durch den Weg miteinander verbundenen Gemeinden mitmachen – auch Carlsberg ist gefordert, obwohl es außerhalb der Route liegt.

„Der Eckbach-Mühlenwanderweg ist familienfreundlich“, sagte Cornelia Wetzel, Tourismusbeauftragte der Verbandsgemeinde Leiningerland, am Montag in einer Ausschusssitzung in Carlsberg. Die Strecke entlang des Bachs sei eben und dadurch leicht zu laufen – eine gute Voraussetzung, um aus dem anstehenden Jubiläum ein Event für Jung und Alt zu machen. Wetzel, die Touristikerin Sandra Schnober in ihrer dreijährigen Elternzeit vertritt, forderte dazu auf, Ideen an sie heranzutragen und sich an der Planung zu beteiligen.

Ortsbürgermeister Werner Majunke (CDU) signalisierte Bereitschaft dazu, schließlich beginne der Eckbach in seinem Dorf. Die Quelle liegt in Kleinfrankreich im Ortsteil Hertlingshausen, allerdings außerhalb des offiziellen Wanderwegs. Der ist erst ab dem Eckbachweiher in Neuleiningen-Tal ausgeschildert. Die rund 15 Kilometer lange Strecke führt an mehr als 25 Mühlen vorbei – daher kommt auch ihr Name.

Wetzel bedauerte, dass sich die Pfalzwerbung meist auf Winzer, Weine und die Weinstraße konzentriere. „Wir haben hier das größte zusammenhängende Waldstück in Deutschland“, betonte sie. Das sei auch etwas, womit die Region punkten könne. Das ursprünglich vorgesehene zweite Jubiläumsfest im Herbst entfällt nach Angaben von Wetzel.