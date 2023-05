Um den motorisierten Individualverkehr in der Region sowie um Möglichkeiten, ihn zu reduzieren, geht es bei einer Online-Veranstaltung am Dienstag, 9. Mai, ab 18 Uhr. Hintergrund ist die Bürgerbeteiligung am Klimaschutzkonzept des Landkreises Bad Dürkheim.

Es handelt sich um den zweiten von drei Terminen zur Bürgerbeteiligung an der Erstellung des Klimaschutzkonzepts im Landkreis Bad Dürkheim. In der ersten Veranstaltung dieser Art ging es um den Rad- und Fußverkehr, diesmal steht der motorisierte Verkehr im Fokus. Dreh- und Angelpunkt sind das Leitbild und die Leitlinien des kreisweiten Klimaschutzkonzepts: Es sollen bereits vorhandene Ansätze besprochen, Ideen gesammelt und all das zu umsetzbaren Maßnahmen weiterentwickelt werden.

Bei dem Termin am Dienstag stehen Themen wie die Ladeinfrastruktur für Elektromobile, Parkraum, Car-Sharing und weitere Möglichkeiten von Fahrgemeinschaften – zum Beispiel Bürgerbusse und Mitfahrparkplätze – auf dem Plan. Eben alles, was dabei helfen kann, den motorisierten Individualverkehr umweltverträglicher zu gestalten oder zu reduzieren.

Alle Bürger können Ideen einbringen

Die Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung findet auf der Video-Plattform Webex statt. Ein wichtiger Bestandteil ist eine Art interaktive, digitale Tafel. Über Webex erhalten die Teilnehmer einen Link und können sie mit virtuellen Notizzetteln versehen. Rote und grüne Punkte dienen als Meinungsbekundung für „gefällt mir nicht“ oder „gefällt mir“. Laut Kreisverwaltung ist das Board anonym, sodass jeder ohne Bedenken Vorschläge einbringen und seine Meinung äußern kann. Zudem können im Chat jederzeit Fragen gestellt werden. Nach der Arbeit an der virtuellen Tafel werden die Ergebnisse im Plenum zusammengefasst und die Teilnehmer können erneut Fragen stellen.

Alle Bürger sind aufgerufen, Ideen und Anregungen in die Workshops einzubringen, um die klimafreundliche Mobilität im Landkreis zu fördern. Die Veranstaltung ist über das Klimaschutzportal des Kreises erreichbar: www.kreis-bad-duerkheim.klimaschutzportal.rlp.de. Hier finden sich auch die Zugangsdaten für die Videokonferenz-Plattform Webex. Informationen zu den bisherigen Veranstaltungen und dem Klimaschutzkonzept im Allgemeinen gibt’s unter www.kreis-bad-duerkheim.klimaschutzportal.rlp.de – Menüpunkt Klimaschutzkonzept „Klimafreundliche Mobilität“.

Abschlussveranstaltung im Juli

Nach dem zweiten Online-Termin folgt am Dienstag, 30. Mai, ab 18 Uhr die letzte virtuelle Veranstaltung mit dem Themenschwerpunkt „Öffentlicher Verkehr“. Für den 18. Juli, 16 Uhr, ist eine Abschlussveranstaltung für alle Beteiligten und Interessierten im Ratssaal der Kreisverwaltung vorgesehen. In weiteren Terminen ist dann laut Kreisverwaltung die Information der Kreisgremien geplant, ehe das Konzept beschlossen und beim Fördermittelgeber, dem Bundesumweltministerium, eingereicht wird.