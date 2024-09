Weil die Afrikanische Schweinepest grassiert, ist das Gebiet des Kreises Bad Dürkheim schon seit Wochen in Sperrzonen eingeteilt. Nun hat sich die Verwaltung an die Hundehalter gewandt: Sie sollen ihre Tiere immer an der Leine lassen. Eine Sprecherin erläutert, was jetzt der Anlass dafür war.

Mitte August ist im Kreis Bad Dürkheim erstmals ein Hausschwein an der Afrikanischen Schweinepest