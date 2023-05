Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die meisten Fasnachter in der Region haben ihre Umzüge wegen strengerer Sicherheitsregeln abgesagt, Hettenleidelheim hingegen zieht die Gaudi am Sonntag durch. Christoph Hämmelmann hat den Grünstadter Polizeichef Thomas Jung gefragt, was er davon hält.

Herr Jung, mal ehrlich: Wäre es Ihnen lieber gewesen, wenn auch die Hettenleidelheimer ihren Umzug abgeblasen hätten?

Nein, ich finde es gut, dass der Umzug stattfindet.