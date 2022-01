Zu einem Großeinsatz Freiwilliger Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Leiningerland und aus Grünstadt mit 72 Leuten in 17 Fahrzeugen hat am Samstag ein Brand in Bockenheim geführt. Wie die Einsatzleitung vor Ort informierte, ging der Alarm um 12.43 Uhr ein. Unter einer Treppe im Nebengebäude eines Winzerhofs war ein Feuer ausgebrochen und es kam zu einer starken Rauchentwicklung, von der Ferienwohnungen im Obergeschoss betroffen waren. Verletzt wurde niemand. Insgesamt hat der Einsatz rund vier Stunden gedauert. Auch die Bereitschaft der Pfalzwerke und der Verbandsgemeindewerke mussten kommen. Zur Brandursache erläuterte die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage am Sonntag: Es sei heiße Asche in eine Mülltonne gekippt worden, der Abfall habe Feuer gefangen, das dann auf Holz in einer Scheune übergegriffen habe. Die Schadenshöhe wird auf rund 5000 Euro geschätzt.