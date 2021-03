Die Stadt Grünstadt hat sich in den letzten Jahren wiederholt um Fördergelder für die Sanierung des Rudolf-Harbig-Anlage bemüht – nun öffnet Berlin den Geldbeutel. Wie die beiden für den Wahlkreis zuständigen Bundestagsabgeordneten Isabel Mackensen (SPD) und Johannes Steiniger (CDU) mitteilen, hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am Mittwoch eine Förderung von 1.138.000 Euro nach Grünstadt vergeben. Das Geld stammt aus dem Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. Für die Sanierung der Sportanlage stehen Kosten in Höhe von 7 Millionen Euro im Raum, sie soll – ausreichend Geld und die Zustimmung des Stadtrats vorausgesetzt – in Schritten erfolgen.