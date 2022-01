Detlev Wessel hat dieser Tage eine Ausschreibung formuliert – doch anstatt vieler Bewerber hofft der Präsidenten des Lions Clubs auf genau den einen, den richtigen Bewerber. Wessel sucht nämlich einen „Hauptgewinner (m/w/d)“.

Doch von vorne: Der Lions Club Grünstadt gibt jedes Jahr einen Adventskalender heraus, 4500 Exemplare wurden zuletzt unter die Leute gebracht. Die Gewinner können die 396 Preise im Wert von 16.000 Euro bei einer Bank abholen. Nur: Derjenige, der das große Los gezogen und am 24. Dezember den Hauptgewinn ergattert hat, ist ebendort bislang noch nicht aufgetaucht. Von der Person ist wenig bekannt – eigentlich nur, dass sie (hoffentlich noch immer) im Besitz eines Adventskalenders ist, auf dem die Losnummer 1479 steht. Wessel appelliert an den Glückspilz (m, w, d): Er oder sie möge sich doch bei der Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Grünstadt in der Bitzenstraße 9 melden, und dort seinen Kalender vorzeigen. Er/sie darf dann auch einen von der Bank gestifteten Goldbarren im Wert von rund 750 Euro mit nach Hause nehmen.