Die Verbandsgemeinde Leiningerland eröffnet am 18. Mai die Freibadsaison – mit freiem Eintritt am ersten Tag. Die Becken in Hettenleidelheim und Altleiningen werden weiterhin beheizt, auch die Eintrittspreise bleiben gleich. Eine Veränderung kündigt die Verwaltung aber doch an: Außerhalb der Ferienzeiten bleiben die Bäder unter Umständen zu, nämlich wenn das Wetter schlecht ist. Angezeigt wird das über eine Wetterfahne auf der Webseite der Verbandsgemeinde (www.vg-l.de). Die Tageskarte für Badegäste ab dem vollendeten 18. Lebensjahr kostet 4,50 Euro, die Feierabendkarte, die täglich ab 17 Uhr angeboten wird, ist für 2,50 Euro zu haben. Für Zwölfer-Karten werden weiterhin 45 Euro erhoben. Die Dauerkarte, die den Eintritt in beide Bäder gewährt, kostet nach wie vor 70 Euro, Familienkarten gibt es für 140 Euro. Tageskarten für Kinder und Jugendliche kosten zwei Euro, Zwölfer-Karten für Personen unter 18 Jahren 20 Euro. Bei den Dauerkarten gelten weiterhin Staffelpreise: 30 Euro für das erste Kind, 15 Euro für jedes weitere Kind einer Familie. Kinder unter dem Alter von sechs Jahren erhalten weiterhin freien Eintritt. Geöffnet sind die Schwimmbäder täglich von 9 bis 19 Uhr.rhp