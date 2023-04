Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Verleihung des Preises der Emichsburg am Sonntag an die Frankenthaler Kultband Die Anonyme Giddarischde in der Bockenheimer Martinskirche ging es recht locker zu. Die Preisverleihung, die Teil der 46. Bockenheimer Mundarttage war, war unterhaltsam und witzig. Die Preisträger hingegen zeigten sich ungewohnt still, steif und feierlich.

Ein Gottesdienst, bei dem der Pfarrer bittet „liewer God mach bidde, dass ich keen Bledsinn verzehl’“ und bei dem der Organist flotte Popsongs spielt, das ist nicht alltäglich. Ein Mundart-Gottesdienst