In der Ferdinand-Porsche-Straße in Grünstadt steht ein Glasbau mit angeschlossenem Gartenparadies. Dort bietet Deister Garten Creativ Pflanzen, vor allem aber Know-How in Sachen Landschaftsgestaltung an. Die Firma wird am Mittwoch 40 Jahre alt und befindet sich laut ihres Gründers – abgesehen von der Chefetage – fest in Frauenhand.

Mit 14 Jahren begann Hanns Peter Deister eine Ausbildung. In Mainz lernte der gebürtige Ingelheimer Landschaftsgärtner bei der Firma Schwarz Landschaftsbau. Danach studierte er auf