Nachdem am Montagvormittag in Kleinkarlbach Heizöl in den Eckbach gelaufen ist, hat die Feuerwehr die Verunreinigungen beseitigt. Da der Verdacht auf eine Straftat besteht, soll die Kriminalpolizei Neustadt im Fall ermitteln.

Bei ihrem Einsatz am Montag hat die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Leiningerland das gegen 11 Uhr in Kleinkarlbach ausgetretene Heizöl aus dem Eckbach und dem umliegenden Erdreich entfernt. „Es gibt keinen Ölfilm mehr auf dem Eckbach“, berichtet der VG-Wehrleiter Markus Ittel am Mittwoch auf RHEINPFALZ-Anfrage. Die Verunreinigung sei beseitigt worden.

Anwohner hatten am Montag die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie durch den Geruch auf das Heizöl im Eckbach aufmerksam geworden waren. Das teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr habe dann direkt damit begonnen, die Verunreinigung einzudämmen. VG-Wehrleiter Ittel berichtet, dass dazu das Öl auf dem Wasser gebunden, das verunreinigte Erdreich abgebaggert und ordnungsgemäß entsorgt wurde.

Nach Angaben der Polizei sei der Herkunftsort des Heizöls schnell ausfindig gemacht worden. Ein Anwohner habe den Brennstoff aus seinem Öltank in einen Abfluss geschüttet, von wo er in den Eckbach gelangt sei. Im Keller des Anwesens hätten die Beamten zudem laienhafte Veränderungen an der Heizungsanlage festgestellt, wodurch weiteres Heizöl ausgetreten sei.

Die Polizei teilt abschließend mit, dass der Verdacht der Gewässerverunreinigung im Raum stehe. Die Ermittlungen werde die Kriminalpolizei Neustadt übernehmen. An dem Einsatz in Kleinkarlbach waren neben Polizei und Feuerwehr auch Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung Bad Dürkheim beteiligt. Durch den Einsatz ist es am Montag kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Kleinkarlbacher Hauptstraße gekommen.