Der Anhänger eines Lastwagens fängt Feuer, die Einsatzkräfte müssen die gesamte Autobahn-Raststätte sperren. Wie es dazu gekommen ist.

Der Brand eines Lastwagenanhängers hat am späten Dienstagvormittag für eine Sperrung einer Autobahnausfahrt an der A6 sowie der Raststätte Pfalz gesorgt. Betroffen war die Ausfahrt nach Hettenleidelheim, Wattenheim und Eisenberg in Fahrtrichtung Kaiserslautern. Darüber informiert die Autobahnpolizei Ruchheim.

Anhänger zum Löschen abgekoppelt

Wie ein Sprecher ausführt, sei der geladene Müll auf dem Anhänger in Brand geraten. Wegen der Löscharbeiten sei eine halbstündige Sperrung der Abfahrt und der Raststätte nötig gewesen. Laut Jens Michel, Einsatzleiter der Grünstadter Feuerwehr, war es möglich, den brennenden Anhänger dafür abzukoppeln und an eine Stelle zu bringen, die den Verkehr nicht länger blockiert. Dort habe die Feuerwehr den brennenden Müll mit Schaum gelöscht und anschließend abgeladen.

Die Müllmengen geraten auf dem Anhänger in Brand. Foto: Sophie Lakämper

Eine Fachfirma kümmere sich nun darum, die Überbleibsel abzutransportieren. Acht Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren Grünstadt und Hettenleidelheim waren im Einsatz, wobei Hettenleidelheim vor allem deshalb zur Verstärkung hinzugezogen wurde, weil mehr Wasser notwendig war als angenommen, so Michel. Erst vor wenigen Wochen war ein Lastwagen an der A6 bei Hettenleidelheim ausgebrannt. Damals war es ein Müllauto, das auf dem Weg zur Müllverbrennungsanlage in Pirmasens war.