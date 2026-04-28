Beim Autobahn-Einsatz bekommt die Wehr am Dienstag unverhoffte Hilfe. Trotzdem staut sich der Verkehr bei Wattenheim fast den ganzen Tag lang. Was alles Zeit gekostet hat.

Neben der Bravo-Hits-CD 94 liegt eine geschälte Zwiebel, neben der Frischkäse-Dose eine Plastiktüte voller Windeln, neben der leeren Caprisun-Packung ein Stück Schaumstoff: Auf der A6 bei Wattenheim türmt sich am Dienstagmorgen jede Menge schlecht sortierter und teils verkohlter Hausmüll. Die Fuhre sollte zur Müllverbrennungsanlage in Pirmasens, doch laut Polizei hat der Lastwagen gegen 6.35 Uhr – wohl wegen eines technischen Defekts – Feuer gefangen.

Bagger-Hilfe von nebenan

Der Fahrer kann sich unverletzt aus dem Führerhaus retten. Doch seine Zugmaschine brennt vollständig aus, und die Flammen greifen auch auf den Anhänger mit dem Hausmüll über. Also rückt die Grünstadter Feuerwehr mit gleich 22 Mann und sechs Fahrzeugen an, später stoßen auch noch einige Kameraden aus Hettenleidelheim mit einem großen Wassertank dazu. Dabei löschen die Einsatzkräfte den Brand zunächst vor allem mit Schaum, doch damit ist ihre Arbeit noch längst nicht getan.

Damit das Wrack abgeschleppt werden kann, muss die Müll-Fuhre umgeladen werden. Glück im Unglück: Die Wehr bekommt dafür ungewohnt schnell kompetente Hilfe. In der Nähe der Autobahn bauen Arbeiter der Hettenleidelheimer Firma Philippi gerade ein Regenrückhaltebecken. Nun stellen sie ihren Bagger neben die Außenleitplanke. Mit seiner Greifarm-Schaufel heben sie Portion um Portion aus dem Anhänger und lassen sie in einen Container fallen, den sie auf einen ihrer Lastwagen gepackt haben.

Glutnester in der Müll-Fuhre

Und noch etwas läuft besser als zunächst befürchtet: Zunächst war die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern komplett gesperrt, ein kilometerlanger Stau hatte sich aufgebaut. Mittlerweile kann der Verkehr auf einer Spur wieder an der Unfallstelle vorbeirollen. Die Einsatzkräfte allerdings sind zunächst davon ausgegangen, dass sie in der Ausbagger-Phase wieder den kompletten Platz brauchen. Nun begnügen sich mit weniger Raum – obwohl die mittlerweile noch 15 Wehrleute weiterhin gefragt sind.

Am Haken: Ein Kran wuchtet die ausgebrannte Zugmaschine auf einen Tieflader. Foto: Christoph Hämmelmann Umladen: Ein Bagger hebt den Müll in ein Baustellenfahrzeug. Foto: Christoph Hämmelmann Im Einsatz: Grünstadter Wehrleute leeren den angekokelten Müll-Anhänger. Foto: Christoph Hämmelmann Jede Menge Müll: Ein Bagger leert den Anhänger des Brand-Lastwagens. Foto: Christoph Hämmelmann Sie kommen später zum Einsatz: Männer der Autobahnmeisterei während der Baggerarbeiten. Foto: Christoph Hämmelmann Auf einer Spur: Der Verkehr kann zeitweise an der Unfallstelle vorbeirollen. Foto: Christoph Hämmelmann Bereit zum Abtransport: die ausgebrannte Zugmaschine auf dem Tieflader. Foto: Christoph Hämmelmann Weitgehend ausgeräumt: Grünstadter Wehrleute am Brand-Lastwagen. Foto: Christoph Hämmelmann Planen die weitere Bergung: die Männer der Abschlepp-Firma Kawelke. Foto: Christoph Hämmelmann Ausgebrannt: Lastwagen-Wrack auf der A6 bei Wattenheim. Foto: Christoph Hämmelmann Zum Abschleppen angerückt: Fahrzeuge der Firma Kawelke. Foto: Christoph Hämmelmann Von hier bekam die Feuerwehr unverhoffte Hilfe: Baustelle in Autobahn-Nähe. Foto: Christoph Hämmelmann Wie leer gefegt: Fahrbahn der A6 in Richtung Westen bei Wattenheim nach der Vollsperrung. Foto: Christoph Hämmelmann Da bleibt noch einiges zu tun: verrußte A6-Standspur an der Unfallstelle. Foto: Christoph Hämmelmann Morgendlicher Einsatz: Grünstadter Wehrleute löschen einen brennenden Lastwagen auf der A6 bei Wattenheim. Foto: Feuerwehr/oho Foto 1 von 15

Denn im stinkenden Müll verbergen sich Glutnester. Also beäugen die Grünstadter Freiwilligen die Fuhre durch ihre Wärmebildkamera, und sie spritzen immer wieder Wasserladungen in den sich leerenden Anhänger. Dessen Boden ist schließlich blitzeblank, einer der Philippi-Arbeiter sagt mit schelmischen Grinsen: „So sauber war der schon lang nicht mehr.“ Nach 13 Uhr dürfen sich die Wehrleute daher nach und nach verabschieden, nun könnte eigentlich die Abschleppfirma Kawelke loslegen.

Warten auf die neue Sperrung

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bobenheim-Roxheim sowie einer Filiale in Grünstadt hat schweres Gerät und fünf Männer aufgeboten. Den ausgeräumten Anhänger wollen sie mit einem ihrer Fahrzeuge abschleppen, denn sein Unterbau ist noch in Ordnung. Das verkohlte Zugmaschinen-Wrack wiederum soll ein Kran auf einen Tieflader heben. Möglich ist das aber erst, wenn die Autobahn-Fahrbahn in Richtung Westen wieder komplett abgeriegelt ist. Und das geht nicht von jetzt auf gleich.

Ein Polizist erklärt: Die Vollsperrung an der Grünstadter Ausfahrt muss erst wieder aufgebaut werden. Das passiert nicht auf einmal, sondern nach und nach, Spur für Spur. Schließlich besteht die Gefahr, dass jemand ins Stau-Ende kracht. An diesem Vormittag ist das so tatsächlich auch schon passiert. Laut Polizei ist am Laumersheimer Berg ein Bierlastwagen auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren. Auch dort wurde niemand verletzt, aber ein Teil der Ladung ist auf der Fahrbahn gelandet.

Ausweich-Verkehr durch die Dörfer

An der Unfallstelle bei Wattenheim wiederum geht um etwa 13.40 Uhr die Meldung ein, dass die Autobahn bei Grünstadt nun wieder vollständig abgesperrt ist. Und weitere gut 20 Minuten verstreichen, ehe die bis dahin noch durchgeschlüpften Fahrzeuge am verkohlten Wrack vorbeigefahren sind. Danach dauert es nur ein paar Minuten, bis der Kran das Zugmaschinen-Gerippe auf den Tieflader gewuchtet hat. Und gegen 15.30 Uhr verlässt der Kawelke-Trupp die Unfallstelle.

Restlos geräumt ist sie dann aber immer noch nicht: Die Autobahn-Meisterei muss die Fahrbahn säubern. Bis in späteren Nachmittag hinein staut sich daher der Verkehr auf der A6 bei Wattenheim, und durch die teils engen Dörfer an Ausweich-Strecken quälen sich jede Menge Autos und Lastwagen.