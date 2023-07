Das Weingut Ferdinand Abel aus dem Rheingau ist Riesling Champion 2023 des Fachmagazins Vinum. Doch Spitzenrieslinge sind in nahezu allen Bereichen möglich. So stammen die Sieger dieses Wettbewerbs, der in sieben Kategorien ausgetragen wird, aus immerhin fünf verschiedenen Anbaugebieten, darunter auch die Pfalz. Hier hat die Winzergenossenschaft Kallstadt in der Rubrik „Spätlese“ mit ihrem Kallstadter Kobnert Riesling Spätlese restsüß, produziert 2021, am meisten überzeugt. In der Klasse „Kabinett“ liegt ein 2022er Erzeugnis des Weingutes David Muth aus dem pfälzischen Hochstadt vorn. Aus dem Leiningerland konnte der Winzerbetrieb Lauermann & Weyer in Bockenheim punkten: Der Bockenheimer Vogelsang Riesling, Alte Reben, Jahrgang 2017, wurde in der Kategorie „Halbtrocken & feinherb“ Zweiter. „Das freut uns sehr“, sagt Hans Heinrich Weyer zu der Auszeichnung seines Lagenweins. Beim diesjährigen Riesling Champion wurden 1300 Produkte verkostet.