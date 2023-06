Für Tempomessungen hat sich die Polizei am Montag ab 9 Uhr fünf Stunden lang an mehreren Stellen in Grünstadt und Umgebung postiert. In der Bockenheimer Weinstraße ertappten die Beamten drei Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit, in der Ebertsheimer Hauptstraße registrierten sie zwei derartige Übertretungen. An beiden Standorten war das gemessene Maximaltempo jeweils 48 Stundenkilometer. In der Kirchheimer Straße in Grünstadt haben die Kontrolleure außerdem sieben sonstige Verstöße gegen Verkehrsregeln erspäht: Vier Menschen waren im Auto nicht angeschnallt, zwei Fahrer benutzten am Steuer auch das Handy und bei einem Wagen hatten die Reifen nicht mehr genug Profil.