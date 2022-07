Nach zwei Jahren Corona-Pause wird seit Freitag in Altleiningen wieder Kerwe gefeiert. Am Samstagabend heizte die Band „Mo’ People“ den feierwütigen Menschen auf dem Bahnhofplatz ein. Zuvor feierten die Gogeljodler im Café Altleiningen ihr Sommerfest.

„Es ist so schön, endlich wieder Kerwe feiern zu können“, erklärt Ortsbürgermeister Gunther Schneider im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Für die diesjährige Kerwe wurde die Ausrichtung von Bühne, Fahrgeschäften und Essensbuden überarbeitet. Nun bildet die Bühne den Mittelpunkt der Kerwe. „Wir wollten den Dorffestcharakter stärken“, erklärt Schneider weiter. Die Kerwe solle homogener wirken, außerdem sei nun das Autoscooter laut Schneider beim Betreten der Kerwe ein echter Blickpunkt. Das Konzept von einem „Kerwe Festival“, bei dem neben den Fahrgeschäften und Schaustellerbuden auch die Live-Musik im Vordergrund steht, gibt es in Altleiningen schon seit 2018. Organisiert wird die Kerwe vom Verein „Altleiningen erleben“.

Sommerfest der Gogeljodler

Noch bevor das Autoscooter und die restlichen Geschäfte auf dem Bahnhofplatz am Samstagabend jedoch öffneten, feierten die Altleininger Gogeljodler ihr Sommerfest im gegenüberliegenden „Café Altleiningen“. In rund 90 Minuten Programm gaben die verschiedenen Tanzgruppen des traditionellen Fasnachtsvereins mit verschiedenen Showeinlagen einen Einblick darauf, was ihnen seit zwei Jahren verwehrt blieb. Während die „Gogel Minis“ zum Schlagerhit „das rote Pferd“ über die Bühnenfläche im Garten des Cafés die Stimmung erstmals nach oben trieben, sorgten die „Eckbachhupser“ und die „Grün-Weißen Funken“ mit ihren Tänzen ebenfalls für viel Begeisterung. Es hatte einen Hauch von Fernsehgarten. Die rund 120 Zuschauer und Gäste des Cafés genossen bei einem Stück Kuchen oder einer Weinschorle die Auftritte der Gogeljodler.

Vorsitzender Christian Bückmann und Sitzungspräsident Christopher Müller führten durch das Programm, sangen selbst und hatten dabei sichtlich Spaß. „Uns bedeutet es als Verein sehr viel, endlich wieder auftreten zu können“, erklärt Christian Bückmann. Neben den Tanzeinlagen sorgten auch die verkleideten älteren Damen der „Eckbachschnallen“ für viele Lacher bei den Gästen des Cafés. Das Besondere am Sommerfest: Im Gegensatz zu den Kampagnen bei der Fasnacht gab es viel Zeit jede Tänzerin und jeden Tänzer vorzustellen. „Wir versuchen immer wieder unseren Nachwuchs zu stärken und uns ist es wichtig, den Kindern auch etwas zurückzugeben“, erklärt Müller. „Natürlich hoffen wir, dass unsere nächste Kampagne endlich wieder stattfinden kann.“

Mo’ People rundet Samstagabend ab

Für viele der Zuschauer des Sommerfestes ging es danach direkt zur Altleininger Kerwe. Dort rundete die Liveband „Mo’ People“ den Abend ab. Sängerin Julia Vukelic und die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmerin Lisa Bund sorgten zusammen mit ihrer Band auf der Bühne fast vier Stunden für strahlende Gesichter im Publikum. Gespielt wurden Klassiker wie „Don’t Stop Believin“, aber auch aktuelle Charts wie „About Damn Time“ von Lizzo. Rund 2000 Menschen, egal ob jung oder alt, tanzten und sangen zusammen auf dem Kerweplatz.

Die Kerwe findet noch bis Dienstag auf dem Bahnhofsplatz in Altleiningen statt. Am Dienstagabend findet als Abschluss der Kerwe gegen 22 Uhr das traditionelle Feuerwerk der Freiwilligen Feuerwehr statt.