Die Vorfreude bei Raoul ist riesig: Wenn Spanien am Dienstagabend im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft in München auf Frankreich trifft, wird der junge Grünstadter beim Abspielen der Nationalhymnen auf dem Platz stehen. Erst vor wenigen Tagen hat der Grünstadter Erstklässler erfahren, dass er am Dienstagabend in der Münchner Allianz-Arena beim EM-Halbfinale mit den Weltstars einlaufen darf. Wie es dazu kam und welche Mannschaft er begleitet, steht im ausführlichen Bericht.