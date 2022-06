27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim aus der Verbandsgemeinde Leiningerland gemeldet, 18 aus Grünstadt. Insgesamt haben sich im Kreis seit der letzten Meldung 148 Personen neu infiziert. In Hettenleidelheim ist eine über 70-jährige Person, in Neustadt eine über 80-jährige Person an oder mit Covid-19 gestorben. Beide waren geimpft.