„Frei leben – ohne Gewalt“: Mit diesem Motto haben Grünstadt und die Verbandsgemeinde Leiningerland am Freitag beim Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen Farbe bekannt. An mehreren Standorten in der Stadt sowie der Verbandsgemeinde, an beiden Rathäusern und dem Kreiskrankenhaus wurden Flaggen der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes gehisst. Insgesamt 143.000 Fälle von Gewalt gegen Frauen und Mädchen wurden alleine 2022 in Deutschland gemeldet. „Dabei zeigen etwa zwei Drittel die Taten nicht an“, erinnerte VG-Bürgermeister Frank Rüttger. Umso wichtiger sei es, als Gesellschaft den Betroffenen den Rücken zu stärken. Stadtbürgermeister Klaus Wagner bedauerte die gestiegene Anzahl an Betroffenen gegenüber den Vorjahren; „Trotzdem dürfen wir nicht aufgeben.“ Opfer sollten sichtbarer werden und Männer müssten zu respektvoll agierenden Menschen erzogen werden, mahnte er.