Das E-Ladesäulen-Netz in der Verbandsgemeinde Leiningerland wächst: Bockenheim hat jetzt auch eine 50-Kilowatt-Schnellladestation für zwei Fahrzeuge. Sie wird in wenigen Tagen in Betrieb gehen. Die Pfalzwerke Netz AG aus Ludwigshafen, die bis 2023 bundesweit 850 Ladepunkte aufbauen will, hat dafür rund 50.000 Euro investiert. „Wir erhalten etwa ein Drittel der Kosten vom Bund als Zuschuss“, informierte Projektleiter Andreas Memmer. Die neue E-Tankstelle auf dem Festplatz an der Emichsburg habe ein Pendant am Weintor in Schweigen-Rechtenbach. „Entlang der Deutschen Weinstraße betreiben wir 16 Stationen“, so Memmer. Vier der Ladesäulen im Leiningerland haben die Pfalzwerke installiert. In Carlsberg kommt im Sommer eine dazu. Bockenheims Bürgermeister Gunther Bechtel (SPD) freute sich über die Ladesäule und betonte: „Das ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft.“