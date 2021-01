„Mama, ich hab einen Unfall gehabt und eine Frau überfahren. Die ist jetzt tot.“ Diese Nachricht hat eine 71-Jährige aus der Verbandsgemeinde Leiningerland am Freitag gegen 13.15 Uhr von einem männlichen Anrufer mit unterdrückter Telefonnummer erhalten. „Er hat das mit weinerlicher Stimme gesagt und den Hörer an eine angebliche Polizeibeamtin aus Bad Dürkheim weitergereicht“, erzählte die 71-Jährige gestern Nachmittag der RHEINPFALZ. Die Unbekannte „mit ostdeutschem Dialekt“ habe sie alles Mögliche gefragt. „Als ich dann nicht mehr antworten wollte und ankündigte, dass ich sofort zur Polizeidienststelle Bad Dürkheim fahren werde, erklärte sie mir, dass das wegen Corona nicht gehe“, so die Seniorin, die das Argument jedoch nicht gelten ließ. Daraufhin habe die „Polizistin“ das Gespräch beendet. Die 71-Jährige hat dann umgehend bei der Dürkheimer Polizeiinspektion angerufen und sich nach dem vermeintlichen Unfall erkundigt, der dort aber nicht registriert gewesen sei. „Dann habe ich Anzeige gegen die unbekannten Anrufer gestellt“, so die Rentnerin. Die Polizei in Bad Dürkheim bestätigte auf Anfrage den Vorgang. Wie die 71-Jährige der RHEINPFALZ berichtete, hat sie sich gleich nach der Anzeige nach dem Befinden ihres Sohnes erkundigt und ihr sei ein Stein vom Herzen gefallen: „Ihm geht es gut und er hat auch keinen Unfall gehabt.“