Von Benjamin Fiege

Es war schon alles gerichtet: Die Bleistifte gespitzt, der Schreibblock zurechtgelegt, das Smartphone aufgeladen. Wirklich nichts, konnte an diesem Mittwoch im Wege unserer großen Bilanz des Streiks im Öffentlichen Dienst stehen, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Eine Spitzenmeldung zum Arbeitskampf hätten Sie hier finden können. Wenn denn gestreikt worden wäre. Wurde aber nicht. Ein Rundruf bei der Stadt Grünstadt und den Verbandsgemeinden Eisenberg und Leiningerland ergab: Außer bei der Kita Himmelszelt in Dirmstein wurde nirgends die Arbeit niedergelegt. Ein Hinweis darauf, dass gerade in Kitas wohl mehr Mitarbeiter in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft als bei Verdi organisiert sind? Oder hat man hier die Idee eines Streiks auf die Spitze getrieben und sogar den Streik bestreikt?