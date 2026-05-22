GRÜNSTADT. Zum 46. Mal lädt der SC Delphin am Pfingstwochenende zum Internationalen Schwimmfest ins Cabalela nach Grünstadt ein.

Geschwommen werden auf sechs Bahnen die Disziplinen Schmetterling, Rücken und Brust in 50, 100 und 200 Metern, Lagen in 200 und 400 Metern, und Freistil in 50, 100 und 200 Metern sowie 1500 Meter bei den Herren und 800 Meter bei den Frauen und die Staffel. „In diesem Jahr haben sich insgesamt 23 Vereine angemeldet, die mit 327 Schwimmerinnen und Schwimmern anreisen werden“, weiß Annette Seitz-Baaden, die Pressesprecherin des SC Delphin. Insgesamt dürften sich die Zuschauer auf 1.783 Einzelstarts und 19 Staffeln freuen.

Aus dem Ausland wird – wie in den vergangenen Jahren auch – der befreundete Schwimmclub von Hellas Glana mit von der Partie sein. „Die ersten drei Platzierten der Jahrgänge 2014 und jünger erhalten Medaillen, die ersten sechs der Jahrgänge 2013 und älter Urkunden“, kündigt sie an. Für kleine Delphine soll es wieder einen Einlagen-Wettkampf geben, bei dem die jungen Schwimmerinnen und Schwimmer Wettkampfluft schnuppern können. „Im Clubheim wird es wieder eine große Kuchentheke zur Stärkung geben“, betont Seitz-Baaden lachend. Das Cabalela wird an beiden Tagen geschlossen sein, lediglich die Sauna ist geöffnet.