50 Jahre ist es nun her, dass Kinder und Lehrkräfte in die neu gebaute Dekan-Ernst-Grundschule in Grünstadt eingezogen sind. Fast ein Drittel dieser langen Zeit wurde das Haus von Nicole Kaufmann geleitet. Jetzt geht die Rektorin in den Ruhestand und blickt auf jede Menge Herausforderungen und auch unvergessliche Erlebnisse zurück.

Ursprünglich wollte sie Tänzerin werden, verrät Nicole Kaufmann. Das ist aber schon sehr lange her. Stattdessen wurde sie Pädagogin. Der Faible für Kunst, eine ansprechende Umgebung,