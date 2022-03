Im Haus am Leininger Unterhof in Grünstadt sind derzeit 25 Bewohner und 19 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Wie eine Sprecherin der Diakonissen Speyer auf Anfrage mitteilt, handelt es sich bei den 19 Coronafällen um Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen des Seniorenheims – Pflege, Reinigungsdienst, Sozialbetreuung und Verwaltung. Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit und die Bereitschaft, dass Pflegerinnen aus anderen von den Diakonissen betriebenen Heimen in Grünstadt einspringen, dies sei jedoch bislang nicht nötig gewesen. Seit dem 9. März sind insgesamt 44 Bewohner und 24 Mitarbeiter positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, 19 Bewohner und fünf Mitarbeiter sind mittlerweile wieder genesen. Die betroffenen Personen seien nahezu alle geboostert und wiesen nur sehr milde oder überhaupt keine Krankheitssymptome auf, berichtet die Diakonissen-Sprecherin weiter. Am Freitag sollen die Bewohner der beiden noch betroffenen Wohnbereiche erneut mit PCR-Tests getestet werden.

Die Anzahl der Neuinfektionen in Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland ist unverändert hoch: In Grünstadt kamen 54 neue Fälle hinzu, in der Verbandsgemeinde Leiningerland 133, darunter elf Fälle in Bockenheim, jeweils 13 Fälle in Obrigheim und Dirmstein, 15 in Altleiningen, 21 in Carlsberg und 22 in Hettenleidelheim. Insgesamt sind dem Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim 421 Neuinfektionen gemeldet worden. Wie der Landkreis weiter mitteilt, ist eine 90-jährige Person, die geimpft war, an oder mit Covid-19 gestorben. Es ist der 201. Todesfall, der mit einer Coronainfektion in Verbindung steht. Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis derzeit bei 1881,9.