Im Kreis Bad Dürkheim hat das Gesundheitsamt von Montag auf Dienstag 192 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert. 26 der betroffenen Menschen leben in Grünstadt, 50 weitere in der Verbandsgemeinde Leiningerland. Ein Mensch aus deren Gebiet gilt zudem als neuestes Todesopfer der Seuche im Kreis: Es handelt sich den Angaben zufolge um eine mehr als 80 Jahre alte Person aus Dirmstein. Ob sie geimpft war, wissen die Behörden nicht. Insgesamt werden damit bislang 46 Todesfälle in der Verbandsgemeinde Leiningerland mit Corona in Verbindung gebracht, in Grünstadt sind es 45 und kreisweit 226.