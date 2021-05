Wer die Außengastronomie besuchen will oder einen Termin bei der Kosmetikerin hat, braucht eine Test-Bescheinigung. Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten für Corona-Schnelltests in Grünstadt und den Verbandsgemeinden Leiningerland und Eisenberg.

Testen in Testzentren und am Corona-Mobil ohne Terminvereinbarung

Grünstadt: Die Schnellteststation hinter dem Modehaus Jost/Synagogenplatz ist montags bis freitags von 7.15 bis 18 Uhr und samstags von 8.15 bis 19 Uhr geöffnet. Das Schnelltestcenter im Weinstraßencenter ist mittwochs und freitags, 17 bis 20 Uhr, besuchbar. Das EcoCare-Testcentrum vor dem Kaufland hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 9 bis 19 Uhr.

Verbandsgemeinde Leiningerland: Das Corona-Mobil fährt weiterhin von Ort zu Ort – eine Terminvereinbarung für Tests ist nicht notwendigt. Das sind die Testzeiten: Altleiningen:

Bahnhofplatz, Samstag, 22. Mai, 13 bis 16 Uhr; Bockenheim: Festplatz, montags, 10., 17. und 31. Mai, jeweils 14 bis 18 Uhr; Carlsberg: Bürgerhaus Hertlingshausen, dienstags, 11., 18. und 25. Mai, 16.30 bis 18.30 Uhr; donnerstags, 20. und 27. Mai, 16.30 bis 18.30 Uhr; Dirmstein: Edeka-Markt, dienstags, 11., 18. und 25. Mai, jeweils 9 bis 12 Uhr; donnerstags, 20. und 27. Mai, 15 bis 18 Uhr; samstags, 15., 22. und 29. Mai, 17 bis 20 Uhr; Ebertsheim: