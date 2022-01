Der Kreis Bad Dürkheim verzeichnet seit der Meldung vom Mittwoch 136 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das hat das Kreis-Gesundheitsamt gemeldet. In der Stadt Grünstadt sind 17 Infektionen hinzugekommen, in der Verbandsgemeinde Leiningerland zwei und in der Stadt Bad Dürkheim 37. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 608,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Wieder sind in mehreren Einrichtungen des Landkreises Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden: in der Kita Asselheim sind es acht Kinder und zwei Erziehungskräfte, im Leininger-Gymnasium vier Schüler und in der Grundschule in Sausenheim zwei Schüler. Im Donnersbergkreis wurden seit der Meldung vom Mittwoch 114 neue Infektionen registriert. Dabei handelt es sich um 16 Meldungen von Mittwoch und 98 Meldungen von Dienstag. Das hat das Gesundheitsamt in Kirchheimbolanden gemeldet, das aktuell auch 113 bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante zählt. Insgesamt sind im Donnersbergkreis 768 aktive Corona-Fälle bekannt, darunter 156 in der Verbandsgemeinde Eisenberg und 218 in der Verbandsgemeinde Göllheim. Sechs Erkrankte werden stationär behandelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 553,4.