Grünstadt. Das Schwimmbad Cabalela öffnet nach dreiwöchigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten ab heute wieder seine Türen. Wie die Schwimmbad-Betreiber mitteilen, gelten die regulären Öffnungszeiten. Diese sind für das Bad: Montag bis Samstag, 8 bis 21 Uhr, und Sonn- und Feiertage, 8 bis 20 Uhr. Die Sauna hat Montag bis Donnerstag von 8 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten gelten auch über Ostern mit einer Ausnahme: Die Damensauna entfällt an Ostermontag. Außerdem bietet das Bad ab Ostermontag, 1. April, wieder Massagen an. Termine hierfür können beim Masseur Ronald Jodejahn von Healing Touch unter der Telefonnummer 0151 29032434 vereinbart werden. Für Kinder gibt es am 1. April eine Caabi-Suche, bei der sie Eintrittspreise gewinnen können. Weitere Infos im Internet unter www.cabalela.de.