Im Bereich des Grünabfallsammelplatzes der Verbandsgemeinde Leiningerland zwischen Ebertsheim und Rodenbach ist es am Montag gegen 19.45 Uhr zum Brand einer Grünfläche von etwa zehn Quadratmetern gekommen. Laut Polizeibericht konnten die Freiwilligen Feuerwehren aus Ebertsheim und Mertesheim das Feuer löschen. Derzeit gehen die ermittelnden Beamten in der Sache von einer „zumindest fahrlässigen Brandstiftung“ aus. Daher wird um Hinweise gebeten, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Wer etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört hat, meldet sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an die Adresse pigruenstadt@polizei.rlp.de.